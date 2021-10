In der Mühlwiese in Wirges ist eine Streuobstwiese angelegt. Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr keine Möglichkeit, die Bürger an der Pflanzung der Obstbäume zu beteiligen. Nun konnten jedoch endlich alle Interessierten das Areal in Augenschein nehmen – und wer mochte, konnte eine sogenannte „Wiesen-Patenschaft“ übernehmen, um eine nachhaltige Bewirtschaftung der Grünfläche inmitten der Stadt zu gewährleisten.