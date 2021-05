Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 16:45 Uhr

Weroth

Mitten im Wald: Holzrückemaschine in Weroth gerät in Vollbrand

Glück im Unglück hieß es am Donnerstag bei einem Feuerwehreinsatz in Weroth. Rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallmerod, Weroth, Hundsangen, Steinefrenz und Meudt waren gegen 14.20 Uhr zu einem Feuer in einem Waldstück alarmiert worden. Dort war eine Holzrückemaschine in Brand geraten. Das Problem: die brennende Maschine stand im Forst zwischen Bergen von Holz, Ästen und trockenen Rinden.