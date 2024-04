Plus Hachenburg

Mittelalterliche Geschichte: Landwehr ist jetzt touristisch erschlossen

i Nach einem einführenden Vortrag im Landschaftsmuseum Westerwald ging es für die Teilnehmer weiter zu einer fachkundig begleiteten Wanderung zur jetzt touristisch erschlossenen Landwehr. Fotos: Röder-Moldenhauer Foto: Röder-Moldenhauer

Historie im Hachenburger Stadtwald. Das konnten Besucher kürzlich in der Landwehr erleben. Stadtarchivar Jens Friedhoff führte die Interessierten über das Gelände. Was macht die Befestigungsanlage so besonders?