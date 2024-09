Mitte August bei Mudenbach entlaufen und noch immer keine Spur: Wo ist Hündin Skye?

Bereits am 17. August ist sie am Sportplatz Mudenbach entlaufen: Mini-Aussi-Hündin Skye. Sie stammt aus den USA und ist noch fremd im WW-Land, meldet die Tiersuchhilfe.

Anzeige

Daher sei sie beim Gassigehen in Panik davongelaufen. Letzte Sichtung war am 22. August am Demeter-Hof Farrenau.

Ihre Merkmale: Sie hat eine kupierte Rute (also keinen Schwanz), trägt weder Halsband noch Geschirr und hat Ghosteyes (hellblaue Augen).

Hinweise via Telefonnummern 0174/395 82 84 oder 0151/705.490 66. Bitte den genauen Ort, die Uhrzeit, die Laufrichtung des Hundes angeben, ein Foto zur Identifizierung wäre hilfreich. red