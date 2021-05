Der Zirkus Alexis, der seit Mitte April am Sportplatz in Dreikirchen seine Zelte aufgeschlagen hat, hat niedlichen Zuwachs bekommen: An Pfingstsonntag kam zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr ein kleines Lamababy zur Welt. Artist Ramon Alexis erzählt, dass gerade eine Besucherin vor Ort war und der Lamamutter Mausi eine Karotte geben wollte.