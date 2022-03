Plus

Heute Morgen, 5.30 Uhr: Der Hof des Busunternehmens Meso and more in Kroppach ist hell erleuchtet. Zwei Reisebusse und ein Kleinbus stehen im Scheinwerferlicht mitten auf dem Hof. Alle drei Fahrzeuge sind mit Kartons voller Nudeln, Milchpulver und Hygieneartikeln gefüllt. Eine halbe Stunde später geht es los: Sechs ehrenamtliche Fahrer und eine Dolmetscherin machen sich auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze – eine Fahrt ins Ungewisse.