Mit Wasser der Wäller Klingelwiese getauft: Kinder und Erwachsene im kühlen Nass

Drei Familien ließen ihre Kinder im kühlen Nass des Badesees taufen. Überdies spendeten Pfarrerin Swenja Müller, Pfarrer Stefan Thomanek, Vikarin Gisella Loyola und Gemeindeleiter Michael Kleck den Tauferinnerungssegen – ein Angebot, das viele der rund 100 Gäste gerne annahmen, wie das Dekanat ferner schreibt.

Besonderes Zeichen

Die Taufe sei ein besonderes Zeichen vor Gott und den Menschen, sagt Michael Kleck: „Jesus Christus verspricht uns, immer da zu sein und fordert uns auf, anderen von ihm zu erzählen.“ Drei Kinder empfingen dieses Sakrament an der Klingelwiese: Pfarrer Stefan Thomanek und Pfarrerin Swenja Müller wagten sich an diesem windigen Tag in die Klingelwiese und tauften sie mit kühlem Wäller Wasser – mitten in der Natur und begleitet von einem Wunschlied der Tauffamilien.

Mit den Gästen sangen Renate Enders und Vera Hopfinger als Ensemble „Einzigartig“ moderne Kirchenlieder wie „Der Herr segne Dich“ oder eine umgedichtete Version des Klassikers „Hallelujah“.

Intensive Augenblicke

Das Tauffest an der Klingelwiese sei ein Gottesdienst mit besonderen Augenblicken. Auch der Moment, in der eine Teilnehmerin für ihr neues Patenamt gesegnet werde, habe berührt. Und als am Ende Swenja Müller, Michael Kleck, Gisella Loyola und Stefan Thomanek die Tauferinnerung ankündigen, kamen viele Gäste nach vorne und ließen sich mit einem Segensspruch an ihre Taufe und an Gottes Ja zu ihrem Leben erinnern. red