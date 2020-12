Montabaur

In den vergangenen Monaten mussten die Einzelhändler in der Montabaurer Innenstadt gleich mehrere Hiobsbotschaften verkraften. Kurz nacheinander schlossen der Klunkerkasten in der Klostergasse, der Bekleidungsladen Brooklyn Store in der Kirchstraße und Hanni Müller am Kleinen Markt – das letzte Spielwarengeschäft in der Altstadt.