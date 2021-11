Seit 2006 gibt es den Verein „Nwanne di namba – Freunde in der Fremde“, der Kindern in Okpatu in Namibia hilft. Seit Beginn steht Ulrike Freisberg aus Deesen diesem Verein vor. Grund genug, der Vorsitzenden der ersten Stunde für ihren selbstlosen Einsatz über eineinhalb Jahrzehnte öffentlich zu danken. Christel Schwaderlapp ließ die Aktivitäten Freisbergs Revue passieren.