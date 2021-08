Der Wiesenhof aus Maxsain wird von Andreas, Annette und Tochter Antonia Aller bewirtschaftet. Der Naturland-Betrieb Wiesenhof hat in diesem Jahr den Nabu-Förderpreis „Gemeinsam Boden gut machen“ in Rheinland-Pfalz gewonnen, wie der Naturland-Verband für ökologischen Landbau in einer Pressemitteilung schreibt. Die beiden Generationen Aller bewirtschaften die 200 Hektar große Milchviehhaltung und Bullenmast gemeinsam.