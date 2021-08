Homberg

Mit Essen und technischem Gerät: Das kleine Homberg hilft ganz groß an der Ahr

Die Flutkatastrophe an der Ahr hat in ganz Deutschland tausendfache Hilfe ausgelöst. Auch der kleine Ort Homberg in der Verbandsgemeinde Rennerod hat sich auf bewundernswerte Weise eingebracht.