„In jedem steckt ein Superheld.“ Was (gar nicht mal so zufällig) auch aus einer Waschmittelwerbung stammen könnte, ist für Tina Haag Lebensmotto und ein Mantra, das sie auch anderen Frauen mitgeben möchte. „Frauen neigen dazu, sich selbst kleinzumachen, dabei können und tun sie so vieles“, sagt die Coachin aus Ransbach-Baumbach.