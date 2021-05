VG Montabaur

Mit dem Hund unterwegs: Neue Broschüre „Wäller Pfoten Pfade“ beschreibt Wanderwege und gibt Tipps

„Könnten Hunde lesen, würden sie die neue Wanderbroschüre „Wäller Pfoten Pfade“ mit begeistertem Gebell begrüßen“, schreibt die Verbandsgemeinde Montabaur in einer Pressemitteilung. In der Broschüre sind 13 Wanderwege im südlichen Westerwald aus der Sicht von Wanderern mit Hund beschrieben, ergänzt durch zahlreiche „Wau-Tipps“, die von Einkehrmöglichkeiten bis zu Tierärzten in der Region reichen. Das Booklet gibt es ab sofort kostenlos in der Tourist-Information (TI) Montabaur.