Dank des Förderprogramms „WiFi4EU“ gibt es künftig an mehreren Stellen in der Ortsgemeinde Ruppach-Goldhausen kostenlose WLAN-Hotspots für die Bevölkerung. Das Dorf in der Verbandsgemeinde Montabaur war eine von rund 220 Gemeinden in Deutschland, die in der ersten Ausschreibungsrunde den Zuschlag erhielten.