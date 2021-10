Die Lebenshilfe Westerwald veranstaltet am Samstag, 30. Oktober, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Westerwaldhalle in Rennerod ein Wohltätigkeitskonzert zugunsten der Flutopfer der Lebenshilfe Ahrweiler. Parallel dazu gibt es eine Online-Versteigerung von Kunstwerken, welche die Künstlerin „Die Pawlinka“ zur Verfügung gestellt hat.