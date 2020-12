Westerwaldkreis

Rund 250 Westerwälder haben am Sonntagabend vor dem Zentrallager von Aldi Süd in Montabaur demonstriert. Sie blockierten mit circa 100 Traktoren die Zufahrt zum Lager. Grund für die Aktion war eine Mitteilung von Aldi Nord und Aldi Süd in der Lebensmittelzeitung.