Plus Nentershausen Missglücktes Wendemanöver bei Nentershausen: Vespa-Fahrer wird schwer verletzt Von Andreas Egenolf i Auf der L318 bei Nentershausen wurde am Samstagmorgen ein Vespa-Fahrer durch ein missglücktes Wendemanöver eines Transporter-Fahrers schwer verletzt. Foto: Andreas Egenolf Ein schwer verletzter Roller-Fahrer ist die Konsequenz eines missglückten Wendemanövers auf der Landesstraße 318 bei Nentershausen am Samstagmorgen. Lesezeit: 1 Minute

Gegen 9.45 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem VW-Firmen-Transporter aus dem Kreis Limburg-Weilburg auf der L318 in Fahrtrichtung Montabaur unterwegs. Zwischen dem Ortsausgang Nentershausen und dem Abzweig zur L317 fuhr der VW-Fahrer nach rechts in eine Feldwegausbuchtung, um wenden zu können und wieder in Richtung der Westerwaldgemeinde zu fahren. Beim Wendemanöver ...