Seck

Ein Feuer hat das katholische Pfarrheim in Seck im Westerwaldkreis weitgehend zerstört und einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Menschen hatten sich beim Brandausbruch in der Nacht zum Sonntag nicht in dem als Gemeindehaus genutzten Gebäude aufgehalten, sagte ein Sprecher der Polizei in Westerburg.