Ransbach-Baumbach

Der Einzelhandel in der Töpferstadt soll bald um einen Kundenmagneten reicher sein: Lidl wird sich an der Rheinstraße, gleich oberhalb der Stadthalle, ansiedeln. An den Vorbereitungen arbeitet der Investor Ratisbona inzwischen seit mehr als vier Jahren – jetzt rückt die Realisierung in greifbare Nähe. Dafür investiert Ratisbona mehr als 5 Millionen Euro, wie Projektplaner Philipp Jakobi berichtet.