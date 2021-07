Millionenprojekt: Ferger Metallbau investiert in ein neues Fertigungszentrum

Aufgrund der starken Expansion in den vergangenen Jahren hat sich die Ferger-Gruppe, mit Sitz in Winnen, entschlossen, circa 5 Millionen Euro in eine neue Produktionshalle zu investieren. Gleichzeitig wurde in Absprache mit den verantwortlichen Behörden das Gewerbegebiet um etwa 30.000 Quadratmeter erweitert. Das beauftragte Architekturbüro Graf aus Dernbach plant einen futuristischen Hallenneubau, in dem, mit Hilfe von Digitalisierung und Automatisierung das modernste Fertigungszentrum für Aluminium-Serienfenster in Deutschland entstehen wird.