Millionenprojekt beschlossen: Stadt Wirges baut ein neues Sportlerheim

Nun ist die Sache (fast) rund: Der Bau des rund 1,35 Millionen Euro teuren Sportlerheims im Wirgeser Stadion rückt in greifbare Nähe. Der Wirgeser Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Grundsatzbeschluss zum geplanten Neubau gefasst und damit eine wichtige Voraussetzung für die in Aussicht gestellte Förderung durch die Bundesregierung geschaffen. Damit ist das „Funktionsgebäude am Kunstrasenplatz“ in Wirges beschlossene Sache – sofern der Bund das Millionenprojekt mit Fördergeldern mitfinanziert.