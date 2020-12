Hirtscheid

Nein: Dirndl, Hüte mit Gamsbart, Sauerkraut mit Knödeln, Maßkrüge oder gar eine Kulisse fürs Bauerntheater gab es am Wochenende nicht auf dem Kulturgut Hirtscheid. Doch brauchte es diese Utensilien auch gar nicht, um die Besucher in ein weiß-blaues, bajuwarisches Postkartenpanorama zu versetzen. Denn die Kraft der bildhaften, ja poetischen, deutlich dialektalen Sprache von Michael Fitz alleine war stark genug, um das Publikum für fast drei Stunden gedanklich in den Süden der Republik, ins Land von Schloss Neuschwanstein, der Alpen, der Lederhosen und des Oktoberfestes reisen zu lassen.