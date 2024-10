Plus Meudt

Meudt feiert Herbst mit vielen Besuchern: Markt aus dem 16. Jahrhundert ist zeitlos beliebt

Von Hans-Peter Metternich

i Der Meudter Herbstmarkt ist und bleibt ein Publikumsmagnet: Bei der mittlerweile 27. Auflage platzte das Dorf aus allen Nähten. An 60 Ständen gab es für Jung und Alt viel zu bestaunen, wobei auch das leibliche Wohl mit etlichen Köstlichkeiten nicht zu kurz kam. Fotos: Hans-Peter Metternich Foto: Hans-Peter Metternich

Am zweiten Oktoberwochenende ging beim traditionellen Meudter Herbstmarkt – wie alle Jahre wieder – die Post ab. Will heißen: Hunderte von Markbesuchern bevölkerten im Laufe des Tages die Ortsmitte von der Kirche bis zur Bahnhofstraße. Dort boten an 60 Ständen Händler ein reichhaltiges Angebot aus Strickwaren, Haushaltswaren, Wäsche, Lebensmittel, Deko-Artikel, Schmuck und vieles mehr an.