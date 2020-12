Bad Marienberg

Bereits zum 15. Mal öffnete die Gesundheitsmesse in Bad Marienberg, als Auftakt zu den „Leichter-Leben-Wochen", am vergangenen Sonntag ihre Tore. Unter dem Motto „Vermeiden statt leiden“ zeigten mehr als 70 Aussteller im Forum des Schulzentrums in Bad Marienberg ihr breit gefächertes Angebot.