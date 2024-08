Plus Merci, Paris Merci, Paris – und good luck, Los Angeles: Markus Kratzer zieht eine olympische Bilanz Von Markus Kratzer i Markus Kratzer zieht eine olympische Bilanz Foto: Marita Brenk / honorarfrei Die Spiele von Paris gehören der Vergangenheit an. Aber nur kalendarisch. Lesezeit: 1 Minute

Denn das, was wir in den zurückliegenden gut zwei Wochen in Frankreichs Hauptstadt erleben durften, wird noch lange nachwirken – inklusive der spektakulären Abschlussfeier, die sich nahtlos in eine Choreografie eingefügt hat, die die Latte für nachfolgende Gastgeber sehr hoch gelegt hat. Am Anfang war die Skepsis groß Schafft man es, aus ...