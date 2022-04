Alexei Lehn hat eine geteilte Verwandtschaft: Die Familie väterlicherseits lebt in der Ukraine, die Mutter stammt aus Russland. Über sich selbst sagt Lehn, er gehöre nach Deutschland: Hier lebe er schon länger als in Russland, wo er geboren ist, und der Ukraine, wo er seine Jugend verbrachte, zusammen. Dass ihm die Ukrainer aber am Herzen liegen, zeigt der 47-Jährige, indem er Menschen aus dem Kriegsgebiet rettet und Hilfsgüter hinbringt.