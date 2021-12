Die Mensa in der Siershahner Overbergschule soll erweitert und an das bestehende Gebäude angebaut werden. Die Entwurfsplanung dafür sei gerade in Auftrag gegeben worden, berichtete Alexandra Marzi, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Wirges. Sie rechnet, wenn alles gut läuft, mit einer konkreten Auftragsvergabe im kommenden Jahr.