Melanie Leicher will Montabaur in lebendigere Zukunft führen: Gute Entscheidungen immer aus dem Bauch heraus

Warum kandidieren Sie für das Bürgermeisteramt?

Ich möchte Stadtbürgermeisterin von Montabaur werden, da Demokratie meines Erachtens vom Wandel, vom Wechsel lebt, und den hatten wir in Montabaur schon einige Jahrzehnte nicht mehr. Wir möchten mit meiner Person und auch mit der FWG Montabaur gute Politik mit Menschenverstand machen und für den Bürger und die Bürgerin da sein.

Welches Thema liegt Ihnen für die Stadt besonders am Herzen?

Für die Stadt Montabaur liegt mir besonders am Herzen, dass wir uns zum einen um das Verkehrsaufkommen am Schulzentrum kümmern. Ganz besonders liegt mir am Herzen, dass unsere Stadt lebendiger, grüner wird, und das können wir beispielsweise mit einer sehr guten Bewerbung für die Landesgartenschau 2032 mit meiner beruflichen Kompetenz und auch meiner Tatkraft sicherlich gut stemmen.

Welche Ziele haben Sie für die kommenden fünf Jahre als Stadtchefin?

Meine Ziele für die kommenden fünf Jahre als Stadtbürgermeisterin sind zum einen die angesprochene Landesgartenschau 2032, die es uns ermöglicht, aus Montabaur eine lebendigere und grünere Stadt zu machen, aber natürlich auch, dass ich als Stadtbürgermeisterin einer Gemeinde, die mittlerweile über 15.000 Einwohner hat, ganztägig im Rathaus ansprechbar bin. Das heißt, ich werde den ehrenamtlichen Job als Bürgermeisterin in Montabaur ganztags im Rathaus ausfüllen und dort ansprechbar sein für Belange, für Anregungen, für Probleme der Bürgerinnen und Bürger.