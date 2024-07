Plus Marienstatt

Meisterliche Momente in Marienstatt: Zwei brillante Musiker in der Abteikirche

Von Thomas Hoffmann

i Bevor die beiden Virtuosen Elio Herrera Sanchez (Violoncello) und Victor-Antonio Agura (Orgel) zu einem facettenreichen und bisweilen sehr berührenden Konzert ansetzten, begrüßte der Leiter des Marienstatter Musikkreises, Frater Gregor Brandt, die Gäste in der Abteikirche Marienstatt. Foto: Thomas Hoffmann

Etwa 100 Besucher erlebten am Sonntag in der Abteikirche Marienstatt ein ganz besonderes Konzert, denn mit Violoncello und Orgel trafen zwei Instrumente aufeinander, die in dieser Kombination selten zu hören sind.