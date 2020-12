Holler

Das idyllische Umfeld mit abgezäunten Wiesen rund um das Haus in Holler lässt bereits erahnen, dass bei Aileen Roos das Pferd eine wichtige Rolle spielt. In der Sattlerei Aurora Leder erwartet die 25-jährige Reitsportsattlermeisterin ihre Gäste. Trotz des regnerischen und trüben Wetters grüßt sie mit einem Lächeln und zeigt voller Stolz ihre kleine, aber feine Werkstatt, in der ein angenehmer Duft von Leder in der Luft liegt. Roos praktiziert hier seit 2018 im Nebengewerbe. Anfangs als Gesellin, heute ist sie als Meisterin tätig.