Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate stehen vor meinem inneren Auge Begegnungen mit Menschen, die ich teils seit Langem kenne, teils im zu Ende gehenden Jahr 2021 kennenlernen durfte. Wie am Volkstrauertag in Meudt, als die ersten Stolpersteine in der Gemeinde verlegt wurden und ich auf Bert Woudstra (Enschede) traf.