Meilenstein und Unikat: Stadt Höhr-Grenzhausen feiert Einweihung des neuen Jugend-, Bürger- und Kulturzentrums

i Ein Unikat, ein Meilenstein, zu 100 Prozent perfekt: Das maßgeschneiderte Gebäude soll unter anderem die Innenstadt von Höhr beleben. Foto: Maja Wagener

Genau sieben Jahre ist es her, dass die Idee aufblitzte – sieben Jahre bis zum nun endlich fertiggestellten Projekt: Feierlich wurde das neue Jugend-, Bürger- und Kulturzentrum in der Innenstadt von Höhr-Grenzhausen eingeweiht. Schon jetzt hat das Gebäude, das in Größe und Möglichkeiten seinesgleichen sucht, bewegte Zeiten hinter sich. An die erinnerte Stadtbürgermeister Michael Thiesen.