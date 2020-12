Wallmerod

Ein sattes Konjunkturpaket in punkto Brandschutz will die Verbandsgemeinde Wallmerod auf den Weg bringen: Bei der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtete Wehrleiter Klaus Reimann darüber, welche Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Bauarbeiten an Feuerwehrgerätehäusern (FGH) bis 2027 gestemmt werden sollen. Im Vergleich zu der Planung, die 2017 erstellt wurde, beinhaltet die neue Planung Mehrkosten in Höhe von 1,739 Millionen Euro, wovon rund 1,4 Millionen Euro von der Verbandsgemeinde aufzubringen sind.