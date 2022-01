Herschbach/Hahn am See

Mehrere Verkehrsunfälle nach Blitzeis: B 8 zwischen Herschbach und Hahn am See derzeit gesperrt

Blitzeis hat am Freitagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der B 8 zwischen Herschbach (Oww) und Hahn am See für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt.