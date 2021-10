Mehreinnahmen: Gewerbesteuer erweist sich als recht Corona-resistent

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 1 Million Euro sind der angenehme Anlass für den ersten Nachtragshaushalt der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach. So wird bei geringen Mehraufwendungen im Verwaltungshaushalt aus einem erwarteten Minus von 846.000 Euro ein Plus von gut 132.000 Euro. Ebenfalls als positiv wertete der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die intensive Investitionstätigkeit – auch wenn diese zu einer höheren Kreditaufnahme führt. Der Nachtragshaushalt wurde einstimmig beschlossen.