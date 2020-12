Höhr-Grenzhausen

Das Neubaugebiet Vallendarer Törchen bekommt fünf Bauplätze mehr als zunächst geplant. Das beschloss der Stadtrat Höhr-Grenzhausen in seiner jüngsten Sitzung. Möglich ist dies, weil die dort zunächst geplante viergruppige Kita an einem anderen Standort gebaut werden soll (wir berichteten). Dadurch stehen für das Baugebiet rund 4600 Quadratmeter zusätzlich zur Verfügung. Aber auch über die Satzung, insbesondere über naturschutzfachliche Belange, diskutierte der Rat noch eingehend. Die FWG stellte zudem zwei Anträge in dieser Sache.