Mehr Sicherheit für Risikogruppen: Per Konzept zum kostenlosen Schnelltest

Westerwaldkreis

Die zweite Welle der Corona-Pandemie breitet sich über dem Westerwald aus und macht auch vor denen nicht Halt, die täglich mit Risikogruppen arbeiten: den ambulanten Pflegediensten. Sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Welle hatten Pflegedienste infizierte Mitarbeiter zu beklagen, weshalb der Ruf nach mehr Unterstützung landesweit lauter wurde. Ein sensibler Punkt im Pflegesystem, denn dort treffen Menschen eines systemrelevanten Berufszweiges täglich mehrfach auf Menschen, die besonders verwundbar sind. Schutz und Sicherheit spielen also in doppelter Hinsicht eine große Rolle. Doch erst seit Montag liegt den Pflegediensten in Rheinland-Pfalz eine Testverordnung vor, die ihnen kostenlose Schnelltests in größerem Umfang möglich macht. Voraussetzung dafür ist ein auf den jeweiligen Betrieb zugeschnittenes Testkonzept, mit dem der Antrag beim Land gestellt werden kann. Unsere Zeitung hat mit zwei ambulanten Pflegediensten gesprochen, wie sich die Schnelltests in die Arbeit einbinden lassen.