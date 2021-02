Mehr Sicherheit: Feuerwache der Töpferstadt wird jetzt saniert

Die Ransbach-Baumbacher Feuerwache wird in den kommenden Monaten für rund 130.000 Euro umgebaut und saniert. Das hat der Rat der Verbandsgemeinde in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und die Planung an das Architekturbüro Fischer, Kuhn und Partner vergeben (wir berichteten bereits). Oberstes Ziel der notwendigen Modernisierung ist die Sicherheit der Wehrleute. Deshalb wird jetzt die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung im Bereich der Umkleiden verbessert, um eine mögliche Schadstoffverschleppung vom Brand- und Einsatzort bis in die heimische Wohnung zu vermeiden.