An der Grundschule im Buchfinkenland werden in den kommenden Jahren deutlich mehr Kinder unterrichtet. Die bisher einzügige Bildungseinrichtung wird deshalb ab August zusätzliche Klassenräume benötigen. Die Anmeldezahlen für das erste Schuljahr sind so hoch, dass dieser Jahrgang garantiert zweizügig sein wird. Wie die Pressestelle der Verbandsgemeinde Montabaur auf Anfrage unserer Zeitung berichtet, sind für die Grundschule in Horbach 36 i-Dötzchen angemeldet worden.