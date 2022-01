Die Firma Altus beabsichtigt in der Gemarkung Enspel eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage zu errichten. Vorgesehen hierfür ist ein privates Grundstück zwischen der Bahnlinie Limburg-Au und der L 281. Der Verbandsgemeinderat in Westerburg hatte sich in seiner jüngsten Videochatkonferenz mit der Thematik befasst und beschlossen, für das Vorhaben den Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde anzupassen.