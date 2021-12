Es gibt ihn zwar noch nicht offiziell, aber hier und da ist er bereits deutlich zu spüren: der Mangel an medizinischen Fachangestellten in den Arztpraxen. Laut Virchowbund stagniert die Zahl der Arzthelferinnen, während die Anforderungen an die Praxen und damit der Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal zunehmen. Insbesondere kleinere Praxen scheinen von dem Mangel betroffen.