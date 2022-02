Aufregung und laute Empörung unter Eltern und Schulkindern in Hilgert in der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen: Vor der Grundschule hat ein Mann wiederholt Schulkinder angesprochen und – so der Mann wörtlich – zum „Lappenverzicht“ aufgefordert. Unter Mithilfe einiger Eltern sowie einer Lehrerin konnte der Mann aufgehalten werden, bis die Polizei eintraf.