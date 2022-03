Während am Wiesensee wegen der Sanierung des Stauwerkes in diesen Tagen mit dem Ablassen des Gewässers begonnen wurde, hat sich die Naturschutzinitiative (NI) an die Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord gewandt und zu einem alternativen Vorgehen aufgerufen. Die Naturschützer halten ein unbefristetes völliges Ablassen des Sees zum jetzigen Zeitpunkt weder für angebracht noch für verhältnismäßig.