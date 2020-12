Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 09:52 Uhr

An Karfreitag ist es gegen 16.40 Uhr zu einem schlimmen Unfall in Westerburg gekommen.

Die Polizei Westerburg wurde alarmiert, da ein Mann von der Plattform „Alter Katzenstein“ gestürzt und schwer verletzt worden war. Der Mann wurde mit einer schweren Kopfverletzung per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Ermittlungen dauern an.