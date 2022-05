Montabaur

Mann sollte in Montabaur zu Alkoholfahrt aussagen – und fährt betrunken zur Polizei

Als er eine Aussage wegen Trunkenheit am Steuer machen sollte, ist ein 44-jähriger Mann am Freitag um 21.30 Uhr angetrunken auf der Polizeidienststelle Montabaur erschienen. Der Westerwälder sollte als Beschuldigter vernommen werden, weil er vor einiger Zeit in einem anderen Bundesland alkoholisiert Auto gefahren war.