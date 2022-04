Zu einer Jugendfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ist ein 21-jähriger Mann aus der VG Rennerod verurteilt worden, nachdem er am Karnevalsdienstag 2020 in Langenhahn einen fremden Mann angegriffen und dieser dadurch einen Zahn verloren hatte. Dies hat das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Montabaur unter Vorsitz von Richter Dr. Orlik Frank-Pilz entschieden.