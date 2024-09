Mann im psychischen Ausnahmezustand: Größerer Polizeieinsatz in Siershahn

Ein Mann im psychischen Ausnahmezustand hat am Freitagmorgen gegen 5.40 Uhr in Siershahn für einen größeren Polizeieinsatz einschließlich Spezialeinheit gesorgt. Beamte sperrten den Bereich um die Waldstraße großräumig ab.

Wie Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Koblenz auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, bestand Gefahr für das Leben eines dortigen Anwohners. Dieser drohte, sich in der Wohnung selbst zu verletzen.

Da zunächst unklar war, ob sich weitere in Gefahr befindliche Personen in der Wohnung befinden, wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Weitere Menschen waren aber nicht involviert. „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für unbeteiligte Dritte“, teilt die Polizei mit. Der Betroffene konnte in Sicherheit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die umliegenden Straßensperrungen wurden inzwischen aufgehoben. fab/red