Bad Marienberg/Montabaur

Bei der Firma Helmut Rübsamen GmbH & Co. KG in Bad Marienberg sind Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert worden. Das Gesundheitsamt in Montabaur spricht gegenüber den Mitarbeitern von „mangelnder Kooperationsbereitschaft der Firmenleitung“. Zur Durchsetzung der Corona-Verordnung soll nach der WZ vorliegenden Informationen auch die Polizei vor Ort gewesen sein. Ein Firmensprecher widerspricht diesen Behauptungen. Das Unternehmen habe zu jedem Zeitpunkt jede erdenkliche Unterstützung geleistet und angeboten, heißt es. Mitarbeiter monieren, dass mit der Gesundheit der Beschäftigten gespielt worden sei.