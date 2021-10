Girod

Mangelhafte Rettungsgasse: Golf brennt auf A 3 bei Girod aus

Eine schwarze Rauchsäule über Girod verhieß am Samstagmittag nichts Gutes: Gegen 14.25 Uhr geriet ein VW Golf aus dem Kreis Limburg-Weilburg auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Flammen. Die Feuerwehr kam wegen einer mangelhaften Rettungsgasse nur schwer zur Brandstelle durch.