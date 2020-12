Westerwaldkreis

Die grassierende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Engpässe in der Versorgung mit Schutzausrüstung treffen auch die Westerwälder Zahnärzte. Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sind in den heimischen Praxen seit Wochen Mangelware – die Versorgung von Patienten ist auch im Westerwald in akuter Gefahr.